В Воронеже поймали мужчину, угонявшего по ночам велосипеды из подъездов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-05T15:02:12+03:00

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Как часто вы слышите от знакомых или читаете в соцсетях записи: «У меня угнали велосипед». Или, быть может, вы сами сталкивались с этим? Кому-то может показаться не столь значительным подобное преступление, однако велоактивисты знают, насколько тяжело потерять свой двухколесный транспорт как в моральном, так и в финансовом плане.

На днях в Воронеже как раз задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего воронежца по подозрению в совершении ряда краж велосипедов. В июле он по ночам заходил в подъезды многоэтажных домов, похищал велосипеды, затем продавал их на рынках или случайным прохожим.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Установлена причастность задержанного к семи хищениям, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Велоугонщик сейчас находится под стражей.

- Не следует оставлять свои транспортные средства в общедоступных местах без присмотра: в подъездах, около своих домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте его домой.По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго. Старайтесь ставить велосипед в поле зрения, камер видеонаблюдения, если они имеются. Храните документы, полученные при покупке велосипеда. Если документов, по какой – либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Никогда не покупайте поддержанный велосипед без документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать хозяином похищенного средства передвижения, - напоминают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU