Воронежский «Буран» закончил турнир в Тамбове двумя поражениями

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-05T14:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Буран» на минорной ноте завершил соревнования в Тамбове.

3 августа «ураганные» уступили хозяевам – ХК «Тамбов». В первом периоде на шайбы Шингареева и Акмальдинова точным броском ответил Князев. Едва началась вторая треть матча, как Шингарев оформил дубль, а Магомед Гимбатов преимущество хозяев площадки упрочил – 4:1. Надежду «Буран» подарил также забросивший свою вторую шайбу в этом матче Князев. Окончательно победитель матча стал известен после того, как «ураганные», надеясь побыстрее сократить разрыв до минимума, рано сняли вратаря. Однако добились только того, что Воронков отправил шайбу в пустые ворота и довел счет до 5:2. Не разгром, но неприятно.

Еще упорнее борьба получилась в игре 4 августа с пензенским «Дизелем» - соперником, традиционно для «Бурана» неудобным. Уже на второй минуте счет открыл «дизелист» Демин. На 10 минуте Ли удвоил преимущество, на 15-й Барулин сделал счет 3:0. Казалось бы, как говорится, сливай воду. Ничего подобного! На старте второго периода Гловацкий забил гол, когда «ураганные» находились в меньшинстве. А на 38 минуте Рыбаков реализовал лишнего. Но в конце периода Андриянов снова довел преимущество «Дизеля» до двух шайб – 2:4.

В третьем периоде Попов забросил пятую шайбу. Но концовка все равно получилась огненной. На 57 минуте Антипов реализовал большинство, а за 23 секунды до сирены Чиглинцев сделал счет 4:5. Увы, почти сразу бросок Думбадзе развеял все сомнения о победителе матча – 4:6.

Впрочем, менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков ранее говорил о том, что и не ждет особых чудес от первого предсезонного турнира. Команда пока только сыгрывается, и результат 50 на 50 (две победы, два поражения – напомним, «ураганные» разгромили «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) – 4:0 и победили тверское «Динамо» - 5:2) можно признать вполне нормальным.

ИСТОЧНИК KP.RU