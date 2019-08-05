2019-08-05T13:56:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области врача признали виновным в смерти годовалой девочки и оставили на свободе

Два года он будет должен ходить в полицию «отмечаться» - вот и все
Юрий КОЗЛОВ
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Суд посчитал, что врача сажать в тюрьму за его ошибку, приведшую к гибели годовалой девочки, не надо.Суд посчитал, что врача сажать в тюрьму за его ошибку, приведшую к гибели годовалой девочки, не надо.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В понедельник, 5 августа, Аннинский районный суд вынес приговор 50-летнему врачу «скорой», работающему в местной районной больнице.

В суде установили, что в марте 2018 года в приемное отделение больницы обратились родители девочки (возраст ребенка – год и четыре месяца). У нее сильно повысилась температура. Девочке поставили диагноз «ОРВИ», дали рекомендации по лечению. Через три дня состояние ребенка ухудшилось. Родители вызвали «скорую». Приехал тот самый 50-летний врач. Он подтвердил диагноз, поставленный ранее. Девочке вкололи жаропонижающее лекарство. Врач на госпитализации не настаивал.

На следующий день ребенку стало так плохо, что его все-таки привезли в больницу. Там девочке наконец-то поставили правильный диагноз: нижнедолевая правосторонняя пневмония. Но было уже поздно – ребенок умер в реанимации.

Суд подтвердил, что смерть девочки наступила в результате ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей. Его признали виновным по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Однако приговор оказался весьма мягким: врач получил всего лишь два года ограничения свободы. Решение суда можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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