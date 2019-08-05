На воронежском авиазаводе вновь уволился директор

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-05T13:38:48+03:00

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Управляющий директор воронежского авиазавода (ВАСО) Алексей Пуздырев написал увольнительную с формулировкой «по собственному желанию». Как сообщил источник «КП-Воронеж», слухи о том, что нынешний глава покинет свое кресло появились еще в июле. Теперь же исполняющим обязанности станет директор по обеспечению и эксплуатации Александр Ярчевский. По предварительным данным, перестановка произошла 1 августа. Производство покинули и другие специалисты из управленческого звена.

Напомним, в конце 2018 года свой пост покинул управляющий директор ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) Дмитрий Пришвин. Тогда его обязанности и возложили на Алексея Пуздырева.

Кроме того, вопрос о возможном сокращении сотрудников на воронежском авиазаводе стал ключевым после публикации в сети документа о создании некой комиссии по сокращению. Однако 17 июля генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин отмечал, что поменяется только управленческая структура предприятия. Оптимизация коснется именно управленцев, но ни в коем случае не основных рабочих и инженерного состава. Трудно сказать, стал ли Алексей Пуздырев также одним из тех, кто попал под ту самую управленческую оптимизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU