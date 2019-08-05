2019-08-05T13:18:53+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка протаранила столб

ДТП случилось на улице Лизюкова
Юрий КОЗЛОВ
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Маршрутке предстоит серьезный ремонт.Маршрутке предстоит серьезный ремонт.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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В понедельник, 5 августа, около 8 утра маршрутка № 54 врезалась в столб. Случилось это на улице Генерала Лизюкова у дома № 61д – практически напротив бывшего Птичьего рынка.

В соцсетях разместили фото, на которое попали последствия ДТП. Столб разрушен, лицевая часть маршрутки разбита. К счастью для водителя, весь удар пришелся на крыло машины, дальнее от него. В ГИБДД сообщили, что за медицинской помощью 46-летний шофер не обращался, не было раненых и среди пассажиров. Поскольку авария произошла на обочине, к серьезным затруднениям движения на этом участке она не привела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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