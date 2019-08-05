Наркокурьер пытался добраться до Воронежа с помощью сервиса для поиска попутчиков

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-05T12:49:26+03:00

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4 августа в Рамонском районе Воронежской области на 465 километре автодороги М-4 «Дон» полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21154». Машину остановили из-за нарушения тонировки передних боковых стекол. В отношении 28-летнего водителя тут же начали составлять протокол за административное правонарушение.

В то же время в салоне данного автомобиля сидели два пассажира - они воспользовались сервисом поиска попутчиков. При проверке документов один из них, 20-летний житель Липецкой области заметно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских.

- Было принято решение о досмотре пассажира, в ходе которого в карманах юноши обнаружено и изъято 30 полиэтиленовых свертков. Внутри пакетов находилось порошкообразное вещество серого цвета. Изъятое направлено на исследование, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Оказалось, что парень вез около 15 граммов синтетического наркотика. Он предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом с помощью тайников-закладок в Воронеже. Возбуждено уголовное дело: парню грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU