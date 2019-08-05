Воронежцы жалуются в соцсетях на ужасное состояние моста на улице 9 Января

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-05T12:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Фото, иллюстрирующие плачевное состояние виадука на улице 9 Января, разместили в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа». Жуткое состояние дороги на мосту ни для кого из водителей, регулярно проезжающих в этом месте, секрета не составляет. А сейчас фото – с точки зрения пешеходов. В некоторых местах провалы прикрывают деревянными решетками, в некоторых – железные. Пользователи опасаются, что не очень внимательные пешеходы могут и провалиться.

В управлении информации мэрии успокаивают:

- Торги уже прошли, подрядчик, который должен проводить ремонт, уже определен. Это ООО «Региональная строительная компания». Ремонт обойдется в 689 миллионов рублей. Однако подрядчик должен закупить необходимые материалы. Под мостом находятся железнодорожные пути, и нужно согласовать график работ с «РЖД». Тем не менее реконструкция должна начаться в самое ближайшее время. Как только дата начала ремонта, а, следовательно, и перекрытия моста, станет известна, мы о ней сразу сообщим.

ИСТОЧНИК KP.RU