Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении экс-полицейского, избившего подростка под Воронежем

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-05T12:50:18+03:00

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Мама 12-летнего Данилы Верютина рассказала «Комсомолке» об отказе в возбуждении уголовного дела по ее заявлению об избиении сына соседом, бывшим сотрудником полиции. Напомним, инцидент произошел 22 июля в селе Александровка Новоусманского района. Дети – Данила и пятилетний внук экс-полицейского – играли вместе с другими ребятами на улице и случайно столкнулись, оба упав на асфальт. А через пару минут перед Данилой возник пятидесятилетний дедушка – «защитник», который без предисловий накинулся на «обидчика» с кулаками. В результате пятиклассник оказался в больнице с диагнозом «сотрясение головного мозга».

- Я была в полиции, где мне объяснили, что срок проверки истек, а, поскольку мы еще лечимся, то заключения экспертизы о степени вреда здоровью еще нет, - рассказала «Комсомолке» Алла Верютина. – Когда у нас на руках будет выписка из больницы, полицейские возобновят проверку.

Сейчас Данилу уже выписали из стационара, но он долечивается на дому под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU