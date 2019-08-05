В Воронеже с балкона на пятом этаже выпал двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-05T12:23:29+03:00

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3 августа с балкона квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Остужева вывалился двухлетний мальчик. Чудом ребенок остался жив. Характер его травм не известен. Однако малыша госпитализировали в одно из медучреждений города. В пресс-службе СУ СКР по Воронежской области уточнили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ребенку на момент ЧП было два года и восемь месяцев. По предварительным данным, в выходной день он был в квартире под присмотром бабушки и дедушки.

В мае этого года произошло похожее, но куда более ужасное происшествие: двухлетний ребенок выпал из окна четырнадцатого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU