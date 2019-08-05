В Воронеже подрядчик по госконтракту заменил оригинальный товар дешевым аналогом

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-05T11:58:44+03:00

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Во взаимодействии с УФСБ и УФАС сотрудники прокуратуры установили факт ненадлежащего формирования максимальной цены госконтрактов, нарушения сроков оплаты и несвоевременного размещения обязательной информации и документов об исполнении.

Вот один из примеров: госзаказчику вместо оригинального товара привезли некачественный аналог по завышенной более чем на 500 тысяч рублей цене. По материалам проверки возбуждено дело мошенничеству (ст. 159 УК РФ). К сожалению, о чем идет речь подробнее не раскрывается.

В то же время и предприниматели не всегда вовремя получают оплату поставленных ими товаров, или выполненных работ. За три года, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, задолженность перед предпринимателями погашена в сумме более 570 млн. рублей.

- Выявлялись факты неправомерного заключения с единственным поставщиком контрактов на превышающую предельно допустимую сумму. В ряде случаев заказчиками в целях ухода от конкурентных способов закупок осуществлялось их искусственное дробление, не принималось должных мер по своевременному размещению плана-графика закупок в единой информационной сети, - отметили в прокуратуре.

В 2019 году вскрыто уже 1063 нарушения законов, внесено более 350 представлений об их устранении, по материалам проверок свыше 330 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU