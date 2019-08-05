В Воронеже домушник обворовал постояльцев арендованной квартиры

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-05T11:32:37+03:00

Ключ он раздобыл, когда то же жилье снимали его приятели

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Двое мужчин 32 и 43 лет арендовали квартиру в доме на проспекте Труда. Однако некто в период с 25 по 27 июля подобрал ключ к двери их жилища. Вор вынес инструменты, телефоны, а также банковскую карту, с которой впоследствии было похищено 10 тысяч рублей.

Оперативники в первую очередь выяснили, что деньги со счета преступник снимал в различных сетевых магазинах. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось найти преступника - им оказался ранее судимый за грабеж 28-летний житель Амурской области. Временно он переехал в Воронеж. Его задержали на улице Чапаева.

В отделе полиции мужчина признался, что ранее ту же квартиру арендовали его приятели, у которых он и украл ключи. Через некоторое время он пришел и обокрал уже новых постояльцев. Благо похищенные вещи у него изъяли. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU