В Воронеже пропал страдающей потерей памяти пенсионер

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-05T10:58:46+03:00

Посмотрите, быть может вы видели его где-то в городе

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 80-летнего Анатолия Еленского. Пенсионер 3 августа примерно в 18.00 ушел из дома на улице Артамонова и с тех пор его родные не знают, где может находиться пожилой человек. Осложняет ситуацию еще и то, что он страдает потерей памяти.

Рост Анатолия Викторовича 175 см, у него плотное телосложение. В день исчезновения он был одет в серую клетчатую рубашку, синее трико, черные сандалии и кепку. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анатолия Еленского, позвоните по телефонам: 8(960)131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU