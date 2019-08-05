В Воронежской области лоб в лоб столкнулись «Газель» и «Зил»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-05T10:11:43+03:00

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4 августа примерно в 6.30 на 588 км автодороги «Москва-Астрахань» в Грибановском районе столкнулись «Газель» и «Зил». 50-летний житель Калужской области, находившийся за рулем первого автомобиля, выехал на встречную полосу. Вероятно, он не рассчитал расстояние до грузовика. Управлявший «Зилом» 63-летний житель Ростовской области уйти от столкновения уже не мог.

- В результате ДТП водитель автомашины «Газ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель второго автомобиля с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 83 ДТП, из них в областном центре – 42, на федеральных трассах –11, в районах области – 30. В 8 ДТП 10 человек получили травмы различной степени тяжести, четверо погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU