В Воронеже могут узаконить некоторые стихийные остановки общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-05T10:03:51+03:00

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Жители Левобережного района обратились к городским властям с просьбой узаконить стихийные остановки. Так получилось, что в том же микрорайоне Машмет воронежцы привыкли ждать общественный транспорт в определенных местах, пусть там нет ни павильона, ни каких-либо других официальных знаков. Да и водители автобусов не могут игнорировать столь большие группы пассажиров и поэтому останавливаются на свой страх и риск там, где скажут. Однако, похоже, ситуация может измениться и такие «народные» места официально признают.

- Это исторически сложившиеся места, удобные для горожан, поэтому по обращениям заявителей на комиссии по оценке дорожных условий будет рассмотрена возможность их включения в схему маршрута. Вопрос уже включен в план работы комиссии, следующее заседание запланировано на начало осени 2019 года. Если места будут соответствовать действующим нормам, то по итогам комиссионного выезда они могут быть включены в схему маршрутов для последующего согласования организации дорожного движения и обустройства остановочными павильонами, знаками и т.д. Подобные вопросы регулярно рассматриваются по обращениям горожан, но этот процесс не носит массовый характер, к тому же в настоящее время разрабатывается новая схема маршрутов пассажирского транспорта, после ее принятия дислокация остановок может быть в какой-то степени скорректирована, - пояснили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU