Завершено расследование по уголовному делу экс-главы отдела воронежской прокуратуры

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-05T08:50:41+03:00

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Завершено предварительное расследование уголовного дела бывшего начальника отдела областной прокуратуры Андрея Авдеева - его обвиняют в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил «Абирегу» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По неподтвержденной информации, подозреваемый знакомится с материалами дела, после чего оно должно попасть в суд.

Напомним в сообщении следователей говорилось, что в ноябре 2015 года к сотруднику прокуратуры обратилась его знакомая адвокат, известная в Воронежской области как владелица «зеленого блокнота». Она просила помочь ее подзащитному избежать тюрьмы и получить более мягкое наказание за незаконный оборот наркотиков. Мужчина согласился. Затем прокурор узнал, что обвиняемому изменили меру пресечения на домашний арест. Тогда он начал требовать с адвоката крупную сумму денег за якобы оказанное им содействие.

ИСТОЧНИК KP.RU