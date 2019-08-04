Новая неделя зальет Воронеж дождями

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-04T19:08:14+03:00

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Воронежцев, ожидающих от августа хорошей летней погоды, скорее всего ждет разочарование. Согласно прогнозу синоптиков, следующая неделя будет дождливой. В понедельник и вторник снова похолодает до 16-18 градусов выше нуля. Теплее станет во второй половине недели. К выходным термометры покажут +25 – 27, но небо будет периодически извергать громы и молнии.

Интересно, какой рекорд установит в Воронеже август? Ведь согласно оценкам метеорологов, июнь этого года был самым засушливым за 59 лет, июль – самым холодным за 13 лет, а первая ночь августа даже установила абсолютный антирекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU