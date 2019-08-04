По требованию жилинспекции УК отремонтировала подъезд воронежской многоэтажки

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-04T16:02:44+03:00

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Жильцам дома № 155/2 по Ленинскому проспекту потребовалось содействие жилинспекции, чтобы заставить свою УК провести ремонт в подъезде. По жалобе собственников квартир на место выехал инспектор ГЖИ, который обнаружил целый список претензий.

Например, при осмотре оказалось, то железобетонный козырек над подъездом лишен подпорных столбов, а цементный слой разрушен и угрожает жизни жильцов. Тамбурной двери в подъезде нет, как и деревянных поручней перил на лестницах, в стенах сквозные трещины после прокладки кабелей и электропроводки.

- На момент проведения проверки, над входом в подъезд отсутствовал светильник, а на лестничных клетках разрушена цементная стяжка полового покрытия, - отметили в ГЖИ Воронежской области. - В связи с тем, что управляющей домом организацией проводилась некачественная уборка лестничных клеток подъезда, в межэтажных щитках находился бытовой и строительный мусор.

На УК составили протокол и выдали предписание об устранении нарушений. К следующей проверке все работы в подъезде были выполнены в полном объеме и даже больше: Ук добровольно восстановила отделку стен и потолка в подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU