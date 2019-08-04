2019-08-04T15:30:44+03:00
Происшествия

Воронежец украл и пропил два велосипеда, принадлежавшие его сестре

Ущерб составил 20 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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33-летняя жительница Воронежа обнаружила, что из закрытого гаража пропали два велосипеда - ее и сына, общей стоимостью 20 тысяч рублей. Женщина вызвала полицейских, которые изучили замок и сделали вывод, что его открыли ключом. Дальше стражи правопорядка выяснили, кто еще имел доступ в помещение. Под подозрение попал 40-летний брат потерпевшей.

Когда мужчину задержали, он признался, что украл транспортные средства и сдал их в ломбард. На вырученные от этого деньги купил спиртное.

Сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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