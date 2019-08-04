2019-08-04T14:03:32+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер заплатил 150 тысяч за «разблокировку карты»

В субботу мошенники облапошили двух воронежцев
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники запугивают пенсионеров потерей денег.Мошенники запугивают пенсионеров потерей денег.Фото: из архива «КП»
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В минувшие сутки два жителя Воронежской области остались без накоплений, поверив в «блокировку банковской карты». Именно таким сообщением шокировал неизвестный мужчина 68-летнего жителя областного центра. Пенсионер поверил, что его счет взломан и доверил «сотруднику службы безопасности» банка персональные данные и выполнил действия под его диктовку. После этого деньги – 150 тысяч рублей – исчезли в самом деле.

Всего из-за мошенников за субботу воронежцы лишились 170 тысяч рублей. По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела и проводят расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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