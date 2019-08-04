В Воронежской области задержали мужчину с рюкзаком марихуаны

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-04T13:03:31+03:00

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В центре Борисоглебска на улице Пешкова полицейские остановили 22-летнего ранее судимого за хранение запрещенных веществ местного жителя Оперативники получили информацию, что тот опять встал на преступный путь. У гражданина при себе оказался рюкзак. Досмотрев его, полицейские обнаружили вещество растительного происхождения.

Экспертиза установила, что это марихуана. Ее вес в высушенном виде составил 443 грамма, что является крупным размером.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.- Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU