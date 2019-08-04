Воронежские полицейские нашли водителя, из-за которого погибла пассажирка мопеда

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-04T12:04:29+03:00

Виновника ДТП нашли в течение одной ночи Фото: из архива «КП»

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В Воронеже полицейские установили личность и задержали водителя ВАЗ-2110, который устроил аварию со смертельным исходом в субботу вечером на улице 206 Стрелковой Дивизии. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, 30-летний водитель ВАЗа не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди мопедом VIRAGO под управлением 45-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил ранения. А его 35-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Виновник аварии покинул место.

Как установили оперативники, виновник ДТП в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою машину он бросил в лесополосе, где его и обнаружили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU