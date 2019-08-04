Воронежцев приглашают на «Уборку на бегу»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-04T10:23:38+03:00

Наклоны при сборе мусора не менее полезны для здоровья, чем бег Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Изменить размер текста: A A

Активисты-экологи предлагают воронежцам провести воскресный день с максимальной пользой для себя и окружающей среды. 4 августа на Адмиралтейской площади пройдет необычный воскресник «Уборка на бегу». Его участники совершат пробежку по набережной, а затем соберут мусор в районе адмиралтейской площади и Чернавского моста. Организаторы акции утверждают, что наклоны не менее полезны для здоровья и фигуры, чем бег.

Начало акции в 11.00. При себе надо иметь хорошее настроение, желание сделать город чище, перчатки и мешки для сбора мусора. Весь мусор направят на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU