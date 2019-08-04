Воронежцев приглашают на «Уборку на бегу»
В воскресенье на Адмиралтейской площади пройдет спортивный "воскресник"
Наклоны при сборе мусора не менее полезны для здоровья, чем бегФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Активисты-экологи предлагают воронежцам провести воскресный день с максимальной пользой для себя и окружающей среды. 4 августа на Адмиралтейской площади пройдет необычный воскресник «Уборка на бегу». Его участники совершат пробежку по набережной, а затем соберут мусор в районе адмиралтейской площади и Чернавского моста. Организаторы акции утверждают, что наклоны не менее полезны для здоровья и фигуры, чем бег.
Начало акции в 11.00. При себе надо иметь хорошее настроение, желание сделать город чище, перчатки и мешки для сбора мусора. Весь мусор направят на переработку.
ИСТОЧНИК KP.RU