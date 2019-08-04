Ребята из пострадавшей от паводка Иркутской области отдыхают в Воронеже
48 детей проведут 21 день в санатории им.Ф.Э.Дзержинского
Изменить размер текста:
В Воронежскую область приехали 48 детей из Иркутской области, пострадавшей от паводка в июне и июле этого года. Ребят разместили в санатории им.Ф.Э.Дзержинского, где они проведут 21 день, в том числе и с лечебно-оздоровительными процедурами.
Кроме того гостей ждут экскурсии в музей ВГУ, Художественный музей им. И.Н.Крамского, музеи-заповедники «Костенки» и «Дивногорье», посещение океанариума и обзорная экскурсия по городу.
С инициативой вышло руководство Воронежского Государственного Университета при содействии департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU