Ребята из пострадавшей от паводка Иркутской области отдыхают в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-04T11:44:12+03:00

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В Воронежскую область приехали 48 детей из Иркутской области, пострадавшей от паводка в июне и июле этого года. Ребят разместили в санатории им.Ф.Э.Дзержинского, где они проведут 21 день, в том числе и с лечебно-оздоровительными процедурами.

Кроме того гостей ждут экскурсии в музей ВГУ, Художественный музей им. И.Н.Крамского, музеи-заповедники «Костенки» и «Дивногорье», посещение океанариума и обзорная экскурсия по городу.

С инициативой вышло руководство Воронежского Государственного Университета при содействии департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU