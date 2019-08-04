Роспотребнадзор помог воронежцам взыскать более 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-04T09:27:49+03:00

В спорах предпринимателей с потребителями суд чаще всего занимает сторону вторых Фото: из архива «КП»

Чаще всего жители нашего региона не довольны качеством товаров и услуг

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В первом полугодии 2019 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области подали в суд 50 исков, в том числе 15 – в защиту прав неопределенного круга потребителей.

В 35 случаях поводом для обращения к Фемиде стали жалобы жителей региона на расторжение договоров купли-продажи и оказания услуг.

Управление дало 118 заключений по делам о защите прав потребителей. Больше всего претензий приходится на сферу купли-продажи непродовольственных товаров и сферу услуг. По итогам судебных разбирательств в пользу потребителей удалось взыскать более 3,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU