Роспотребнадзор помог воронежцам взыскать более 3,5 миллиона рублей
Чаще всего жители нашего региона не довольны качеством товаров и услуг
В спорах предпринимателей с потребителями суд чаще всего занимает сторону вторыхФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В первом полугодии 2019 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области подали в суд 50 исков, в том числе 15 – в защиту прав неопределенного круга потребителей.
В 35 случаях поводом для обращения к Фемиде стали жалобы жителей региона на расторжение договоров купли-продажи и оказания услуг.
Управление дало 118 заключений по делам о защите прав потребителей. Больше всего претензий приходится на сферу купли-продажи непродовольственных товаров и сферу услуг. По итогам судебных разбирательств в пользу потребителей удалось взыскать более 3,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU