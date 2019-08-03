Воронежский «Факел» добился первой победы в матче с саранской «Мордовией»

3 Авг. 20:07 2019-08-03T20:08:35+03:00

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3 августа воронежский футбольный клуб «Факел» в рамках шестого тура первенства ФНЛ сезона 2019-2020 годов на своем поле сыграл с «Мордовией» из Саранска. Подопечные Сергея Оборина до этого матча в пяти турах забили всего один мяч. Такая результативность не могла радовать болельщиков, ведь в самом начале чемпионата перед нашей командой предстала перспектива закрепиться внизу турнирной таблицы.

Началась игра с того, что в борьбе за верховой мяч головами столкнулись вратарь «Мордовии» Смирнов и наш нападающий Хлебородов. В итоге голкипера пришлось унести на носилках в карету скорой помощи.

На 34 минуте игрок «Факела» Дмитриев получил мяч по центру недалеко от чужой штрафной и сильно пробил в левую от голкипера «шестерку» - 1:0. Так первый тайм и закончился.

А вот начало второй половины игры воронежцы проспали. Футболист гостей Орлов получил мяч недалеко от наших ворот и сравнял счет - 1:1. Это произошло на 49 минуте. К счастью воронежской публики, уже через десять минут наш Хайманов в противоборстве с защитником в падении замкнул прострел - 2:1. Так матч и завершился - это первая победа воронежского «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU