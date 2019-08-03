2019-08-03T18:45:09+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель BMW протаранил стену банка

При этом человек, сидевший за рулем, сбежал с места ДТП
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото из группы «Аварии | ДТП | Воронежа»Фото из группы «Аварии | ДТП | Воронежа»Фото: СОЦСЕТИ
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- Новую часть фильма «Бумер» снимают? Это финальный кадр? - такими комментариями отреагировали воронежцы на фото, появившееся в группе «Аварии | ДТП | Воронежа». На снимке BMW 525 с полностью разбитым передом стоит на улице Березовая роща. Как выяснилось, водитель иномарки около 13.50 протаранил стену банка.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам уточнили, что, вероятно, водитель не правился с управлением. Однако личность того, кто сидел за рулем не известна - он попросту сбежал с места аварии. Также не известно, в каком состоянии находился предполагаемый хозяин машины.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе и лично неумелого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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