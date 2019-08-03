Воронежцы поддержали идею запретить продажу алкоголя людям до 21 года

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-03T18:02:45+03:00

Интересная будет ситуация, если паспорт будут выдавать с 14 лет, а вот алкоголь продавать только с 21 года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Хотя многие думают, что какое ограничение не вводи - оно все равно не будет работать

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В России в который раз раздумывают над тем, чтобы ввести правило о продаже алкоголя с 21 года. При чем в 2019 году рассматривается возможность, чтобы такой порог устанавливали сами регионы. Законопроект внесен в Госдуму.

Мы совместно с социологической службой «Ваше мнение!» решили обратиться к воронежцам с вопросом: «Как вы думаете, стоит ли вводить такое ограничение?»

Быть может, кого-то это удивит, но большинство респондентов (43%) уверенно ответили: «Да, лучше продавать алкоголь после 21 года». Вероятно, это связанно с тем, что в нашей стране до сих пор достаточно остро стоит проблема чрезмерного потребления спиртного. Более того, 14,5% воронежцев были еще радикальнее и предложили вовсе увеличить запрет до 23 лет.

Правда, нашлись и те, кто выступил против инициативы депутатов. Так, 25% уверены, что и действующего ограничения (18 лет) достаточно. Их поддерживает еще 11% горожан, но несколько по другой причине, они думают, что все равно новое ограничение не будет работать. Совсем немного опрошенных воронежцев (2%) предложили наоборот снизить порог до 16 лет. Остальные затруднились ответить на вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU