В Воронежской области мужчина обворовал соседку, чтобы погасить кредит

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-03T17:43:10+03:00

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47-летняя жительница села Нижне-Марьино Лискинского района обнаружила, что из ее дома пропали 86 тысяч рублей. Полицейские сразу предположили, что вором мог быть тот, кто знал, где хранятся средства и ключи от входной двери, поскольку следов взлома обнаружено не было. Под подозрение попало пять человек.

В итоге в своих показаниях запутался 30-летний сосед. Мужчина часто помогал по хозяйству женщине и знал, где те хранит деньги, пусть они и были в разных местах. Более того, выяснилось, что несколько дней назад он угощал своих приятелей алкоголем.

Мужчину признался, что изначально взял деньги, чтобы погасить кредит, однако этого так и не сделал, потратив всю сумму на развлечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU