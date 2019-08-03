В Воронеже разыскивают пропавшего две недели назад мужчину

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-03T16:53:20+03:00

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Воронежцы могут помочь в поиске 39-летнего Олега Воронов. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж». Олег Юрьевич ушел из дома еще 16 июля - с тех пор его местонахождение неизвестно. К сожалению, информации крайне мало. Поисковики даже не знают, во что мог быть одет мужчина в день исчезновения.

Однако есть приметы: его рост - 179 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы русые, а глаза серые. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега Воронова, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU