2019-08-03T16:53:20+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают пропавшего две недели назад мужчину

Никто не знает, куда он мог отправиться
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Присмотритесь, быть может, вы его виделиПрисмотритесь, быть может, вы его видели
Изменить размер текста:

Воронежцы могут помочь в поиске 39-летнего Олега Воронов. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Воронеж». Олег Юрьевич ушел из дома еще 16 июля - с тех пор его местонахождение неизвестно. К сожалению, информации крайне мало. Поисковики даже не знают, во что мог быть одет мужчина в день исчезновения.

Однако есть приметы: его рост - 179 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы русые, а глаза серые. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега Воронова, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водитель BMW протаранил стену банка
Воронежцы поддержали идею запретить продажу алкоголя людям до 21 года
В Воронежской области мужчина обворовал соседку, чтобы погасить кредит
Воронежскому КБХА не удалось обжаловать взыскание 86,7 млн рублей в пользу Роскосмоса
«Служба безопасности банка» обманула 81-летнюю пенсионерку из Воронежа на 66 тысяч
Воронежская область в десятке регионов России по количеству психических расстройств
Воронежцев просят помочь в поиске пропавшего пенсионера на велосипеде
В Воронежскую область вновь придут ливни, град и грозы
Под Воронежем водитель фуры «Ман» насмерть сбил пешехода
В Воронеже водитель «Нивы» протаранил стоявший на перекрестке рейсовый автобус
На воронежской трассе Infiniti врезалась в Hyundai и «Камаз»: трое детей госпитализированы
В Воронеже стадион «Чайка» вновь реконструируют за 53 млн рублей
В Воронежской области за продажу одной бутылки самодельного спиртного женщина заплатит 30 тысяч
В Воронежской области беременность спасла женщину от обязательных работ
Воронежцам покажут природу Дивногорья и научат рисовать как первобытные художники
В Воронеже на остановке умер мужчина
В Воронеже заложили первый камень будущего Музея истории ВДВ
Под Воронежем пройдет фестиваль «Во славу Бориса и Глеба»
Анна Нетребко выступит в Воронеже