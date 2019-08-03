2019-08-03T15:43:45+03:00
Общество

Воронежскому КБХА не удалось обжаловать взыскание 86,7 млн рублей в пользу Роскосмоса

Суть претензий Роскосмоса к нашему предприятию в материалах дела не раскрывалась
Олег ИВАНОВ
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Напомним, Роскосмос подали четыре иска в московский арбитраж на КБХА на общую сумму 123,7 миллиона рублей.Напомним, Роскосмос подали четыре иска в московский арбитраж на КБХА на общую сумму 123,7 миллиона рублей.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Как следует из материалов 9-го арбитражного апелляционного суда, воронежскому Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) не удалось обжаловать решение на взыскание 86,7 млн рублей в пользу Роскосмоса. Напомним, Роскосмос подали четыре иска в московский арбитраж на КБХА на общую сумму 123,7 миллиона рублей.

У Роскосмоса был ряд претензий к ракетным двигателям, производимым на Воронежском механическом заводе. В частности, одну из аварий связывали с дефектом, допущенного из-за использования не того припоя, из-за которого государство лишилось 111 миллионов рублей. Закончилось все это реальным тюремным сроком для бывшего начальника цеха за плохую организацию производственного процесса - два года колонии общего режима. В то же время непосредственно к разработкам КБХА пока вопросов вроде бы не возникало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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