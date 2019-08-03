«Служба безопасности банка» обманула 81-летнюю пенсионерку из Воронежа на 66 тысяч

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-03T14:50:13+03:00

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81-летней жительнице Ленинского района на днях позвонил очередной «сотрудник службы безопасности банка». Мошенник напугал пенсионерку, что некто пытается похитить ее сбережения. Чтобы уберечь средства, старушке якобы было необходимо подтвердить свою личность и сообщить персональные данные через ближайший банкомат. Пожилая старушка все сделала по инструкции и, сама того не понимая, перевела мошенникам 66 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

- Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что в случае звонка от лиц, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, правильнее всего будет самостоятельно перезвонить на номер, указанный на оборотной стороне банковской карты. В случае реальной угрозы, оператор соединит с нужными специалистами, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU