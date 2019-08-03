2019-08-03T14:58:30+03:00
Общество

Воронежская область в десятке регионов России по количеству психических расстройств

И это еще не вошли в статистику 1714 жителей Воронежской области, чьи расстройства связаны с употреблением психоактивных веществ
Олег ИВАНОВ
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В большинстве своем, согласно данным Минздрава, в нашем регионе речь идет о психозах и состояниях слабоумия - 1153 случаев.В большинстве своем, согласно данным Минздрава, в нашем регионе речь идет о психозах и состояниях слабоумия - 1153 случаев.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Минздрав опубликовал статистику на тему «Социально значимые заболевания населения России» по итогам 2018 года. В частности в сборник вошла глава, посвященная психическим расстройствам. Так, число пациентов с психическими расстройствами, которым впервые был поставлен такой диагноз, в Воронежской области - 1930.

По этому показателю в ЦФО мы уступаем только Москве и Московской области - там их 2844 и 2010 соответственно. Для сравнения на третьем месте в округе - Ярославская область. Там новых пациентов с психическими расстройствами в 2018 году было 734.

В целом же по стране больше всего подобных случае постановки диагнозов такого рода в Санкт-Петербурге - 4783.

Воронежская область, если брать в целом страну, по числу новых выявленных психических расстройств уступает уже перечисленным Москве и Санкт-Петербургу, а также Челябинской и Саратовской областям, а также Республикам Татарстан и Башкортостан.

В большинстве своем, согласно данным Минздрава, в нашем регионе речь идет о психозах и состояниях слабоумия - 1153 случаев. Умственная отсталость - 313 пациентов. И 464 случая психических расстройств непсихотического характера.

И это еще не вошли в статистику 1714 жителей Воронежской области, чьи психические и поведенческие расстройства связаны с употреблением психоактивных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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