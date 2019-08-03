2019-08-03T13:42:21+03:00
Общество

Воронежцев просят помочь в поиске пропавшего пенсионера на велосипеде

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Олег ИВАНОВ
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Помочь в поиске 63-летнего Николая Нечуйветер 3 августа попросили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье». Николая Яковлевич 2 августа предположительно в 12.00 выехал из своего дома в Острогожске по улице Ленина. Мужчина был на велосипеде синего цвета с корзиной впереди. С тех пор он не возвращался домой и ни с родными, ни с близкими не связывался.

По информации поисковиков, Николай Яковлевич нуждается в медицинской помощи. Его рост - 170 сантиметров. Он худощавого телосложения и плохо ходит. В день исчезновения мужчина был одет в черный костюм с белыми полосками.

Если вы где-либо видели Николая Нечуйветер или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам 8 (960) 131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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