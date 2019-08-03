2019-08-03T12:40:03+03:00
Общество

В Воронежскую область вновь придут ливни, град и грозы

Порывы ветра будут достигать до 18-23 метров в секунду
Олег ИВАНОВ
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Похоже, на этих выходных лучше не выезжать за городПохоже, на этих выходных лучше не выезжать за городФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение суток, 4 августа с 12.00 до 5 августа 12.00, местами по Воронежской области ожидается очень сильный дождь, в отдельных районах ливни, град и грозы. Порой ветер будет усиливаться до 18-23 метров в секунду. Соответствующее «Штормовое предупреждение» последовало от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели напоминают, что молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы.

- Если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

При граде по возможности не выходите из дома. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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