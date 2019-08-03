Под Воронежем водитель фуры «Ман» насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-03T12:05:43+03:00

Мужчина в позднее время шел по проезжей части

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3 августа 51-летний мужчина, житель Рязанской области, на грузовике «Ман» ехал со стороны Москвы в направлении Ростова. Примерно в 3.45 он проезжал 465 километр трассы М-4 «Дон» - это территория Рамонского района.

В то же время по проезжей части шел 36-летний пешеход. Мужчина пытался перейти дорогу, хотя поблизости не было пешеходного перехода. Стоит и говорить, сколь опасно в столько позднее время идти по автомобильной дороге? Вероятно, водитель фуры просто не успел заметить человека и сбил его.

- В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данному факту полицейскими проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU