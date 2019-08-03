На воронежской трассе Infiniti врезалась в Hyundai и «Камаз»: трое детей госпитализированы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-03T10:48:13+03:00

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3 августа примерно в 5.20 в Богучарском районе столкнулись три автомобиля Infiniti, Hyundai Creta и «Камаз». ДТП случилось на 758 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti , 31-летняя жительница Московской области, ехала в направлении Ростова-на-Дону.

Однако женщина допустила столкновение с автомобилем Hyundai Creta, ехавший в попутном направлении. За рулем этой иномарки была 40-летняя жительница Московской области. После столкновения автомобиль Hyundai Creta отбросило в дорожное ограждение. Infiniti же вылетел на грузовик «КамАЗ», также ехавший в попутном направлении, под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля Infiniti и ее пассажир, 52-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажиры Infiniti: мальчики 11 и 10 лет, а также 7-летняя девочка, которые госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группаФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU