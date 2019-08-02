В Воронежской области за продажу одной бутылки самодельного спиртного женщина заплатит 30 тысяч

СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-02T20:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Россошанском районе женщина заплатит крупный штраф за продажу самодельного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 2 августа.

Местная жительница продала спиртное в бутылке объемом 0,5 литра за 100 рублей незнакомцу. После этого ее задержали и возбудили административное об административном правонарушении. Экспертиза показала, что жидкость не соответствует требованиям ГОСТа по физическим показателям, а также по способу упаковки и представленной таре.

Слушания по делу назначались несколько раз. Однако на них гражданка не явилась. Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU