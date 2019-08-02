В Воронежской области беременность спасла женщину от обязательных работ

СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-02T19:31:47+03:00

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В Россошанском районе женщину спасла от обязательных работ беременность. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 2 августа.

Местная жительница получила 80 часов исправительных работ за мелкую кражу по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Половину наказания она отбыла. А вот со второй сбежала в роддом. Женщина встала на учет по беременности и родам Исходя из положений ст. 32.13 КоАП РФ, наступление беременности является препятствием отбывания наказания в виде обязательных работ. Судебный пристав-исполнитель обратилась в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. Суд одобрил обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU