2019-08-02T19:25:01+03:00
Звезды

Воронежцам покажут природу Дивногорья и научат рисовать как первобытные художники

В музеях-заповедниках пройдут интересные экскурсии и мастер-классы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Музеи-заповедники Воронежской области подготовили для посетителей необычные увлекательные экскурсии. Гостей будут знакомить с неповторимой природой и историческими памятниками Дивногорья и Костенок.

3 августа в 12.00 начнется прогулка по Дивногорью для любителей ботаники. Для них расширенную трехчасовую экскурсию «Степная флора Дивногорья» проведет кандидат биологических наук Ирина Шилова.

А в археологическом музее-заповеднике «Костенки» 3 и 4 августа запланирован «Мастер-класс живописи каменного века». Его участники узнают, как были открыты древнейшие произведения искусства, познакомятся с технологиями создания древних шедевров и сами попробуют себя в роли первобытных художников. Начало в 11.00 и в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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