В Воронеже заложили первый камень будущего Музея истории ВДВ

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-02T18:47:20+03:00

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В Воронеже открыли закладной камень будущего музея воздушно-десантных войск. Он будет располагаться в парке «Победы» на улице Генерала Лизюкова, 42в. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в пятницу, 2 августа.

В день ВДВ чиновники и военные возложили цветы к памятнику десантников и бюсту легендарного Василия Маргелова - советского военачальника, с именем которого связано развитие и становление этого рода войск. Памятник открыли всего два дня назад. А теперь возле него заложили камень в фундамент будущего музея ВДВ.

В здании будет два крыла и подвальное помещение. В первом крыле расположится актовый зал, а во втором – выставочный , подвальное же помещение будет использовано как интерактивный музей. Первый этаж оборудуют для людей с ограниченными возможностями. Внизу будет пространство для выставок. В этом году сделают окончательный проект, а уже в следующем приступят к работам. Общая площадь объекта составит 1300 квадратных метров. Планируется, что экспозиция музея будет выстроена на основе совмещения традиционных витрин и мультимедийного оборудования.

Интересен музей будет не только планируемым содержанием, но и архитектурой. Разработчики сквера учли и продумали круговую планировку вокруг памятника. Она напоминает парашют.

Напомним, вопрос размещения музея воронежцам предлагали обсудить вместе с властями. Затем появились уже четкие идеи планировки и содержания. Планируется, что в здании появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова.

ИСТОЧНИК KP.RU