Под Воронежем пройдет фестиваль «Во славу Бориса и Глеба»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-02T18:39:24+03:00

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С 3 по 6 августа в Борисоглебске пройдет VII Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба».

В эти дни город посетят видные представители писательских организаций России, литераторы, общественные деятели, издатели, художники, духовенство из разных регионов страны. В программе фестиваля литературные практикумы, лекции, выставки, творческие встречи, круглые столы, конференции, концерты и мастер-классы.

На протяжении всех фестивальных дней в живописном месте на берегу реки Ворона будет работать интерактивная площадка «Князь-град», где выступят профессиональные театральные коллективы Воронежской и Саратовской областей и мастер-классе по сценической импровизации. В «соломенном городе» пройдут концерты, мастер-классы, конкурс ландшафтных фигур. Будет работать гастрономическая площадка с дегустацией блюд и напитков русской кухни. Гости могут посетить сельские подворья.

ИСТОЧНИК KP.RU