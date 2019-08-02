«Факел» дозаявил двух молодых воронежских футболистов

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-02T17:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Два юных воронежских футболиста пополнили заявку «Факела». Из молодежной команды пришли 17-летний защитник Александр Стыцко (род. 25.07.2002 г., рост 181 сантиметр, вес 65 килограммов) и 19-летний нападающий Иван Перцев (15.05.2000 г., 177 см; 77 кг).

После перехода этих двух игроков в заявочный лист «Факела» входят уже 26 футболистов. В интервью клубной пресс-службе гендиректор команды Роман Асхабадзе заявил, что комплектование завершено на 95 процентов. Кроме того, он высказал мнение, что пришедшие в «Факел» известные нападающие Яковлев и Корян пока не готовы сыграть весь матч, так как в последнее время тренировались по индивидуальной программе. В ближайшем матче с «Мордовией» их появление на поле более вероятно во втором тайме. Впрочем, Асхабадзе не исключил, что у главного тренера Сергея Оборина может быть другое мнение.

Напомним, домашний матч с саранской «Мордовией», идущей на 12 месте, пройдет 3 августа, начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU