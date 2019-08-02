2019-08-02T17:32:55+03:00
Общество

В Воронеже снесут еще четыре нелегальных киоска

Владельцев объектов не установили
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже в августе снесут еще четыре нелегальных киоска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 2 августа.

Речь идет о ликвидации трех нестационарных объектов на бульваре Победы. Также снесут один киоск на Московском проспекте. Ларьки установлены без разрешительной документации. Кроме того, планируется демонтировать и холодильное оборудование, размещенное в Центральном районе на улице Фридриха Энгельса.

Владельцев всех объектов установить не удалось.

Напомним, ранее мэрия сообщила о сносе 47 киосков в августе этого года. Шесть объектов попадут под экскаватор в Железнодорожном районе (на улицах Витрука, Остужева, Калиниградской, Ленинском проспекте). В Коминтерновском районе снесут 17 ларьков (на проспекте Труда, улицах Дружеской, Майской, Лилии Рябцевой, Славы, Антонова Овсеенко, 9 января, Хользунова, Владимира Невского, переулке Колодезном, бульваре Победы, Московском проспекте), в Советском районе - 19 (на улицах Перхоровича, Маршака, Путиловской, Олеко Дундича, проспекте Патриотов), в Центральном - четыре (на Олимпийском бульваре, улицах Шишкова, Тимирязева), в Левобережном районе - один (на улице Иркутской).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам покажут природу Дивногорья и научат рисовать как первобытные художники
В Воронеже на остановке умер мужчина
В Воронеже заложили первый камень будущего Музея истории ВДВ
Под Воронежем пройдет фестиваль «Во славу Бориса и Глеба»
Анна Нетребко выступит в Воронеже
Воронежец рассказал, как его пытались развести на алкоголь и конфеты «силовики»
«Факел» дозаявил двух молодых воронежских футболистов
Воронежский «Буран» выиграл и второй матч на турнире в Тамбове
В Воронеже планируют создать союз независимых экологических организаций
В Воронеже парень получил срок за видеозапись в соцсети
В Воронеже сожитель воткнул нож в живот возлюбленной, вызвал скорую и сбежал
В Воронеже назвали самых красивых блондинку и брюнетку
Под Воронежем исполнили мечту погибшей от рака Сони Рыбиной
Важный барсук попал на видео в Воронежском заповеднике
Главу воронежской семьи, торговавшей героином в Лисках, посадили на 9 лет
В Воронежской области будут судить банду воров-рецидивистов
Сотрудница подпольного банка пыталась спрятать от правоохранителей машину за 2,6 млн руб.
В Воронеже с 6 августа из-за ремонта закроют мост через водосброс водохранилища
В Воронеже изменились сроки отключения горячей воды в августе
В Воронеже на 38-метровой трубе котельной нашли сквозные дыры
В Воронеже снесут незаконный трехэтажный ресторан на землях лесного фонда
В Воронеже в ДТП с маршрутками погибли 10 человек
Под Воронежем упала из окна трехлетняя девочка
В воронежских детских лагерях снова нашли нарушения в питании