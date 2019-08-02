В Воронеже снесут еще четыре нелегальных киоска

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-02T17:32:55+03:00

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В Воронеже в августе снесут еще четыре нелегальных киоска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 2 августа.

Речь идет о ликвидации трех нестационарных объектов на бульваре Победы. Также снесут один киоск на Московском проспекте. Ларьки установлены без разрешительной документации. Кроме того, планируется демонтировать и холодильное оборудование, размещенное в Центральном районе на улице Фридриха Энгельса.

Владельцев всех объектов установить не удалось.

Напомним, ранее мэрия сообщила о сносе 47 киосков в августе этого года. Шесть объектов попадут под экскаватор в Железнодорожном районе (на улицах Витрука, Остужева, Калиниградской, Ленинском проспекте). В Коминтерновском районе снесут 17 ларьков (на проспекте Труда, улицах Дружеской, Майской, Лилии Рябцевой, Славы, Антонова Овсеенко, 9 января, Хользунова, Владимира Невского, переулке Колодезном, бульваре Победы, Московском проспекте), в Советском районе - 19 (на улицах Перхоровича, Маршака, Путиловской, Олеко Дундича, проспекте Патриотов), в Центральном - четыре (на Олимпийском бульваре, улицах Шишкова, Тимирязева), в Левобережном районе - один (на улице Иркутской).

ИСТОЧНИК KP.RU