Воронежский «Буран» выиграл и второй матч на турнире в Тамбове

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-02T17:22:56+03:00

На этот раз перед «ураганными» капитулировали хоккеисты тверского «Динамо»

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В пятницу, 2 августа, «Буран» победил во втором матче предсезонного турнира в Тамбове. Наши хоккеисты оказались значительно сильнее тверского «Динамо» и уверенно выиграли – 5:2. В игре дебютировал еще один новичок из Ярославля – 20-летний нападающий Никита Аноховский. Шайбы у «Бурана» забросили Ефимов, Алешин, Сергеев, Рыбаков и Князев.

Напомним, первый матч «ураганные» выиграли команды «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода – 4:0. В субботу, 3 августа, «Буран» сразится с хозяевами турнира – ХК «Тамбов». Игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU