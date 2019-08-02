В Воронеже планируют создать союз независимых экологических организаций

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-02T17:55:14+03:00

Эксперты уверены, что нужно активнее привлекать общественных инспекторов к экологическому надзору

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1 августа в Воронеже прошел круглый стол на тему: «Общественный контроль, как основа реализации национального проекта «Экология». Представители экодвижений, некоммерческих организаций, научные сотрудники и общественники собрались вместе, чтобы заострить важные вопросы о благополучии нашего региона. Инициатором и организатором мероприятия стал член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Соколов.

Экология - залог развития здоровой нации

- Тема проблем в экологии все чаще поднимается на федеральном уровне. Существует национальный проект «Экология», федеральный проект партии «Справедливая Россия» - «ЭкоСРеда». В нашем государстве понимают, что экология - это залог развития здоровой нации, а здоровая нация - это развития здорового, крепкого государства, - подчеркнул Виктор Александрович.

Организаторы мероприятия не ставили цель лоббировать чьи-либо интересы или обострять какие-то проблемные вопросы в чьих-либо интересах. Задача была иной – выявить «белые пятна» в осуществлении общественного контроля и обсудить новые механизмы взаимодействия с надзорными органами.

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ИСТОЧНИК KP.RU