2019-08-02T17:55:14+03:00
Общество

В Воронеже планируют создать союз независимых экологических организаций

Эксперты уверены, что нужно активнее привлекать общественных инспекторов к экологическому надзору
Павел ЛИСИЦЫН
Поделиться:
Инициатором и организатором мероприятия стал член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор СоколовИнициатором и организатором мероприятия стал член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Соколов
Изменить размер текста:

1 августа в Воронеже прошел круглый стол на тему: «Общественный контроль, как основа реализации национального проекта «Экология». Представители экодвижений, некоммерческих организаций, научные сотрудники и общественники собрались вместе, чтобы заострить важные вопросы о благополучии нашего региона. Инициатором и организатором мероприятия стал член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Соколов.

Экология - залог развития здоровой нации

- Тема проблем в экологии все чаще поднимается на федеральном уровне. Существует национальный проект «Экология», федеральный проект партии «Справедливая Россия» - «ЭкоСРеда». В нашем государстве понимают, что экология - это залог развития здоровой нации, а здоровая нация - это развития здорового, крепкого государства, - подчеркнул Виктор Александрович.

Организаторы мероприятия не ставили цель лоббировать чьи-либо интересы или обострять какие-то проблемные вопросы в чьих-либо интересах. Задача была иной – выявить «белые пятна» в осуществлении общественного контроля и обсудить новые механизмы взаимодействия с надзорными органами.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцам покажут природу Дивногорья и научат рисовать как первобытные художники
В Воронеже на остановке умер мужчина
В Воронеже заложили первый камень будущего Музея истории ВДВ
Под Воронежем пройдет фестиваль «Во славу Бориса и Глеба»
Анна Нетребко выступит в Воронеже
Воронежец рассказал, как его пытались развести на алкоголь и конфеты «силовики»
«Факел» дозаявил двух молодых воронежских футболистов
В Воронеже снесут еще четыре нелегальных киоска
Воронежский «Буран» выиграл и второй матч на турнире в Тамбове
В Воронеже парень получил срок за видеозапись в соцсети
В Воронеже сожитель воткнул нож в живот возлюбленной, вызвал скорую и сбежал
В Воронеже назвали самых красивых блондинку и брюнетку
Под Воронежем исполнили мечту погибшей от рака Сони Рыбиной
Важный барсук попал на видео в Воронежском заповеднике
Главу воронежской семьи, торговавшей героином в Лисках, посадили на 9 лет
В Воронежской области будут судить банду воров-рецидивистов
Сотрудница подпольного банка пыталась спрятать от правоохранителей машину за 2,6 млн руб.
В Воронеже с 6 августа из-за ремонта закроют мост через водосброс водохранилища
В Воронеже изменились сроки отключения горячей воды в августе
В Воронеже на 38-метровой трубе котельной нашли сквозные дыры
В Воронеже снесут незаконный трехэтажный ресторан на землях лесного фонда
В Воронеже в ДТП с маршрутками погибли 10 человек
Под Воронежем упала из окна трехлетняя девочка
В воронежских детских лагерях снова нашли нарушения в питании