В Воронеже парень получил срок за видеозапись в соцсети
В ролике нашли призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотиву национальной ненависти
Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.
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В Воронеже к условному сроку приговорили 21-летнего парня за ролик в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу, 2 августа.
Судом установлено, что в марте прошлого года воронежец был дома и решил разместить в соцсети видеозапись для публичного просмотра. В ролике нашли призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотиву национальной ненависти. Противоправные действия выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU