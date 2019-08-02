В Воронеже парень получил срок за видеозапись в соцсети

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-02T16:47:37+03:00

В ролике нашли призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотиву национальной ненависти

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В Воронеже к условному сроку приговорили 21-летнего парня за ролик в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу, 2 августа.

Судом установлено, что в марте прошлого года воронежец был дома и решил разместить в соцсети видеозапись для публичного просмотра. В ролике нашли призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотиву национальной ненависти. Противоправные действия выявлены и пресечены сотрудниками регионального УФСБ.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU