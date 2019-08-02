2019-08-02T16:33:32+03:00
Происшествия

В Воронеже сожитель воткнул нож в живот возлюбленной, вызвал скорую и сбежал

Женщину госпитализировали
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 2 августа.

Инцидент произошел 29 июля в квартире многоэтажного дома на улице Ростовской. Около 11 часов вечера во время распития алкоголя между сожителями возник конфликт. Мужчина схватил нож и вонзил в живот возлюбленной. Затем он вызвал скорую и сбежал. Женщину госпитализировали. Врачи сообщили о произошедшем в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Его задержали в Железнодорожном районе. Орудие преступления, а также другие вещественные доказательства изъяли. В отделе полиции он признал вину.

На воронежца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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