2019-08-02T17:48:46+03:00
Общество

В Воронеже назвали самых красивых блондинку и брюнетку

Подводим итоги нашего конкурса и приглашаем участвовать в новом состязании
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Надежда (слева) и Мария (справа).Надежда (слева) и Мария (справа).Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Эффектные и обаятельные Надежда и Мария получили призы, победив в нашем конкурсе "Блондинки против брюнеток". Фотографии девушек собрали максимум голосов читателей. В студии "КП" пилот аэроклуба "Авиатор" Александр Мацаев вручил победительницам сертификаты на прогулочный полет над донскими красотами.

Ну а мы тем временем продолжаем новый конкурс. Правда, чтобы в нем поучаствовать, нужны не ваши портреты, а фотографии ваших питомцев. Собаки, кошки, хомяки, крысы, попугаи и даже сова - кто у нас только не сражается за главный приз! Кстати, время до финала еще есть, ни один участник не демонстрирует какой-то космический отрыв от преследователей, поэтому шанс есть у каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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