Под Воронежем исполнили мечту погибшей от рака Сони Рыбиной

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-02T16:00:01+03:00

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В Новой Усмани неизвестные решили исполнить мечту 10-летней Сони Рыбиной, которая погибла от рака полгода назад. Девочка мечтала, чтобы на остановках появились объявления не с телефонами, а с монетками для людей, которым не хватает на проезд.

- Если вам нужна помощь и не хватает денег на проезд, возьмите монетку, - написано в объявлении, которое появилось на остановке «Белый мостик».

Страшный диагноз «рак» маленькой Соне из Санкт-Петербурга врачи поставили в феврале 2018 года. Девочка всегда стремилась всем помочь и не утратила этого желания даже когда силы ее покидали. Соня скончалась в январе 2019 года. Флешмоб #мечтаСониРыбиной запустили родители девочки. Первые объявления мама и папа оставили на остановках в Петербурге. Затем их инициативу поддержали друзья и волонтеры. Потом уже к акции присоединились другие города и даже страны. Подобные объявления замечали на остановках Украины и Казахстана. В стороне не остался и Воронеж. Там объявление появилось на остановке «Площадь Заставы».

30 июля девочке могло исполниться 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU