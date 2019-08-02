Важный барсук попал на видео в Воронежском заповеднике

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-02T15:46:05+03:00

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Старший научный сотрудник Воронежского заповедника Дмитрий Трушов запечатлел на видео важного барсука. Животное внимательно изучает территорию и эффектно встряхивает шкуркой.

В заповеднике обитает около шестидесяти барсуков. При этом средние многолетние показатели численности составляют более ста особей. Главный недруг барсука в заповеднике - волк. Он и охотится на представителя куньих, и заселяет его норы.

Зоологи говорят, что барсук – умное, проворное и вполне миролюбивое животное. Барсуки моногамны. Влюбленная пара барсуков проводит друг с другом всю жизнь, каждый год оставляя потомство.

Как живешь, барсук?.Животное сняли в Воронежском заповеднике

ИСТОЧНИК KP.RU