Важный барсук попал на видео в Воронежском заповеднике
Старший научный сотрудник Воронежского заповедника Дмитрий Трушов запечатлел на видео важного барсука. Животное внимательно изучает территорию и эффектно встряхивает шкуркой.
В заповеднике обитает около шестидесяти барсуков. При этом средние многолетние показатели численности составляют более ста особей. Главный недруг барсука в заповеднике - волк. Он и охотится на представителя куньих, и заселяет его норы.
Зоологи говорят, что барсук – умное, проворное и вполне миролюбивое животное. Барсуки моногамны. Влюбленная пара барсуков проводит друг с другом всю жизнь, каждый год оставляя потомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU